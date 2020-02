Dak van drie rijwoningen vliegt weg, storm Dennis krachtiger dan Ciara Patrick Lefelon

16 februari 2020

18u17 1 Merksem “Alsof de rolluiken waren dichtgevallen, zo donker werd het opeens. Maar ik heb geen rolluiken.” Bewoner Walter Spoormans uit de Pauwdreef in Merksem wist zondagmiddag even niet wat er aan de hand was. Tot hij buiten ging kijken en de losgewaaide roofing voor zijn ramen zag hangen. Ook bij de buren was de dakbedekking losgekomen.

De Pauwdreef in Merksem, vlak in de buurt van de Maantjessteenweg, kreeg het zondagmiddag even zwaar te verduren. Walter Spoormans zat in de woonkamer op de eerste verdieping (nr. 60) te lezen. Ineens was er kabaal buiten.

Walter: “Ik loop naar de achterkant van de woning want ik dacht dat er op het terras dingen wegwaaiden. Daar was niks te zien. Terwijl mij omdraaide werd het ineens pikdonker aan de voorkant.”

Niet enkel bij Walter maar ook bij zijn twee buren was de dakbedekking volledig losgekomen. De drie buren hadden een aantal jaren geleden samen geïnvesteerd in dakisolatie en een nieuwe dakbedekking.

De krachtige wind raakte onder de roofing die helemaal loskwam en de volledige isolatie meesleurde. De brandweer kwam met een ladderwagen ter plaatse om alle brokstukken van het dak los te maken en veilig op de grond te zetten. In de loop van de avond wordt een zeil met zandzakken aangebracht.

De kracht van de wind was zo hevig dat zelfs de dekstenen van de schoorstenen werden afgerukt en tot aan de overkant van de Pauwstraat waren gevlogen.

Bewoners Stanny Daems en Gerda De Keyser waren zondagmiddag niet thuis toen ook hun woning op nr. 56 getroffen. “De hele dakbedekking en isolatie is vernield, maar de brandweer garandeert ons dat wij vanavond toch thuis zullen kunnen slapen. Alleen ter hoogte van de schoorsteen moeten wij extra waakzaam zijn dat er geen water binnensijpelt.”

Dennis haalt 101 km/u

De storm Dennis bereikte rond 17u30 zijn hoogtepunt. Dat bleek hoger te liggen dan de storm Ciara van vorige week. Dennis liet in het meetstation in Stabroek een windstoot noteren van 101 km/uur, terwijl Ciara vorige week bleef steken op 98 km/u.

Rond 18 uur had de brandweer zo’n 200 oproepen binnengekregen. Er ontstonden korte wachttijden, ook omdat enkele ploegen in de weer waren met het blussen van een afvalbrand op de Hooge Maey in de Antwerpse haven. De brand was rond 18u30 onder controle zodat de brandweer zich weer volledig kon toespitsen op de stormschade.

Woordvoerder Kristof Geens van de brandweer: “Het valt op dat de meeste opdrachten werk voor ladderwagens (dus op hoogte) is. Problemen met daken vormen het grote deel van de inzetten. Drie ploegen van Stad Antwerpen staan ons inmiddels bij.”