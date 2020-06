City Pirates winnen UEFA-award voor werk met kwetsbare jongeren en krijgen 50.000 euro ADA

04 juni 2020

10u43

Bron: Belga 0 Merksem Het maatschappelijk voetbalproject City Pirates in Merksem heeft een prijs ter waarde van 50.000 euro gekregen van de UEFA Foundation for Children. De sociale club kan het geld goed gebruiken voor zijn jeugdwerking en steun aan gezinnen in de omgeving.

Elk jaar schenkt de UEFA Foundation for Children in totaal 1 miljoen euro aan twintig laureaten met een sociaal project voor kwetsbare jongeren. Elk van de 55 UEFA-leden mag één sociaal project naar voren schuiven, de Koninklijke Belgische Voetbalbond koos dit jaar voor de City Pirates in Merksem. Als één van de twintig laureaten winnen ze een som van 50.000 euro.

De club kan het geld goed gebruiken, zeker door de impact van de coronacrisis. “Ons project heeft een privaat-publiek financieringsmodel, waarbij gezien de omstandigheden vooral de private sponsoring dreigt fel terug te lopen”, zegt woordvoerder Michiel De Visschere.

Op dit moment staan maar liefst 700 jongeren op de wachtlijst om lid te worden van de club. City Pirates begeleidt 1.300 jongeren en voorziet ook steun voor hun families. Het prijzengeld zal ook ingezet worden om de hardst getroffenen van de crisis te helpen.

Er wordt ook een spaarpot aangelegd en budgetten die voorzien waren voor de eerste ploeg worden overgeheveld naar de jeugdwerking en hun sociale projecten. “We zijn dankbaar dat de spelers die inspanning voor onze jongeren willen maken”, aldus De Visschere. “Zij zijn net als wij trots om deel uit te maken van dit maatschappelijk project.”