Chauffeur (32) onder invloed rijdt voetganger aan op zebrapad Sander Bral

28 augustus 2019

In de Lambrechtshoeklaan ter hoogte van de Graanstraat in Merksem is dinsdagavond een voetganger gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. Verschillende getuigen meldden dat het voertuig op roekeloze en gevaarlijke wijze rondreed. Een overstekende voetganger werd op het zebrapad aangereden en enkele meters meegesleurd. Wonderwel kwam hij er slechts met lichte verwondingen vanaf. De bestuurder werd gevat op de Laarsebaan. Daar was hij uitgestapt en beschadigde hij een geparkeerd voertuig. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen en werd meteen gearresteerd. De 32-jarige man bleek vrij onder voorwaarden.