CC Merksem decor voor première van nieuwe show Jeron Dewulf

23 januari 2020

15u05 0 Merksem Jeron Dewulf, bekend van onder andere ‘Foute Vrienden’ en ‘Advocaat van de Duivel’, trekt vanaf 8 februari op pad met zijn derde avondshow ‘Er was eens... Jeron Dewulf’. De show over sprookjes gaat op 8 februari in première in CC Merksem.

Jeron Amin Dewulf Leiva, acteur, improvisator en stand-upcomedian, trekt vanaf 8 februari door Vlaanderen met zijn derde avondshow ‘Er was eens... Jeron Dewulf’. Met een achternaam als Dewulf leek het in de sterren geschreven dat stand-upcomedian Jeron zich ooit over het genre van de sprookjes ging buigen. In ‘Er was eens… Jeron Dewulf’ toetst Jeron de harde realiteit aan het parallelle universum van de sprookjes. Lachen met wolven, prinsessen en opgegeten grootmoeders,... en heel misschien eindigt de avond wel met “en ze leefden nog lang en gelukkig”. De première is op 8 februari in CC Merksem.

De volledige speellijst en tickets vind je hier.