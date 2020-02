Carrefour Express in Merksem overvallen door twee jonge daders met mes en vuurwapen Sander Bral

31 januari 2020

22u11 598 Merksem Twee jonge mannen met kappen over het hoofd stapten vrijdagavond net voor sluitingsuur de Carrefour Express binnen in de Laaglandlaan in Merksem. Ze waren gewapend met een mes en een vuurwapen en bedreigden en sloegen het personeel. Ze konden met een kleine buit met succes op de vlucht slaan. De twee slachtoffers raakten lichtgewond.

Iets voor acht uur vrijdagavond werd het filiaal van Carrefour in de Laaglandlaan opgeschrikt door twee jonge mannen. Ze hadden zich onherkenbaar gemaakt met kappen en waren gewapend met een vuurwapen en een mes. “De winkelbedienden werden bedreigd en geslagen”, zegt Sven Lommaert van lokale politie Antwerpen. “Ze raakten lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De daders vluchtten na de overval te voet weg richting de Lange Bremstraat. Op de buit hebben we nog geen zicht, maar die zou zeker niet groot zijn. We zijn een onderzoek gestart en sporen de daders op.”

Vrijdagavond rond tien uur was de klopjacht in de buurt nog bezig. Voorlopig kon er nog niemand gearresteerd worden.