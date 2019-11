Brug Sportpaleis afgesloten wegens slipgevaar door oliespoor Patrick Lefelon

12 november 2019

14u03 5

De Theunis-brug aan het Sportpaleis in Antwerpen is maandagmiddag afgesloten wegens slipgevaar. Het wegdek is spekglad nadat een vrachtwagen er zijn lading palmolie morste.

De vrachtwagen had de snelweg verlaten aan de afrit Merksem en reed zo richting het Sportpaleis. Daar nam hij de Theunisbrug. Voor het Sportpaleis maakte de trucker rechtsomkeer en reed terug de brug over. Beneden draaide hij dan rechtsaf het industrieterrein op.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Door die manoeuvres is op verschillende plaatsen olie uit de tank van de vrachtwagen gegutst. Het gaat vermoedelijk om een soort palmolie. Het wegdek werd daardoor gevaarlijk glad en er gebeurden enkele kleine ongevallen met blikschade. Wij hebben dan beslist de brug voorlopig in de twee richtingen af te sluiten zodat de brandweer het oliespoor kan opkuisen.”

Ook de Groenendaallaan in de richting van het Sportpaleis is afgesloten omdat er olie is gemorst.

De trams blijven wel rijden over de Theunisbrug en de Groenendaallaan.