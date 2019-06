Bromfietser (16) zwaargewond na knal tegen vorkheftruck Sander Bral ADN

27 juni 2019

11u20 0 Merksem Op de Bredabaan in Merksem is een bromfietser woensdagavond gebotst met een vorkheftruck. De zestienjarige bestuurder van de bromfiets verkeerde een tijd in levensgevaar. Zijn negentienjarige passagier was slechts lichtgewond.

De vorkheftruck werd gebruikt om een vrachtwagen uit te laden. Op het moment dat de vork zich op ooghoogte bevond, kwam de bromfiets plots aangereden. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De bestuurder van de bromfiets kwam samen met zijn passagier zwaar ten val en raakte levensgevaarlijk gewond. In het ziekenhuis stabiliseerde zijn toestand zich uiteindelijk.

Omdat er onduidelijkheden waren over de papieren van de vorkheftruck en van de brommer werden beide voertuigen door de politie in beslag genomen tot de situatie kan uitgeklaard worden. Ook de verdere omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.



Ook maandagochtend was er al een ernstig ongeval op de Bredabaan. Een motorrijder kwam er om het leven toen hij tegen een bestelwagen botste, mogelijk tijdens een inhaalmanoeuvre, en onder een vrachtwagen terechtkwam.