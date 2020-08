Brandweer blust kleine brand bij Paniflower in Merksem CVDP

19 augustus 2020

10u08 0 Merksem In bloembedrijf Paniflower in Merksem vond dinsdagnacht een beperkte brand plaats.

De brandweer kreeg omstreeks 4 uur een melding binnen. “Het ging om een brand aan een machine om het bloem te zeven. Het vuur was gelukkig snel onder controle”, vertelt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer.

Paniflower is een familiebedrijf gespecialiseerd in de vermaling van tarwe en rogge. Het is één van de grootste bloemproducenten in België.