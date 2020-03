Bloedinzameling Rode Kruis blijft doorgaan ondanks coronacrisis: “Nu meer dan ooit nood aan donoren” ADA

24 maart 2020

14u40 2 Merksem Zowat alles in België gaat dicht, maar niet de bloedinzamelingen van het Rode Kruis. Kom op 2 of 23 april bloed geven in Merksem om de bloedvoorraad op peil te houden. “Heel wat donoren vallen nu uit wegens ziekte.”

Onze bloedinzamelingen sluiten niet omwille van het coronavirus COVID-19. “Meer nog, gezien veel vertrouwde donoren uitvallen wegens ziekte, of tot een risicogroep behoren, hebben we net meer nood aan bloeddonoren. Bloed geven en krijgen is helemaal veilig, gezien wetenschappelijke studies aantonen dat coronavirussen niet overgedragen kunnen worden via bloed”, klinkt het bij het Rode Kruis.

“Natuurlijk is de veiligheid van de donoren onze topprioriteit. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen waaronder het toepassen van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren. We zorgen ook voor markeringen om afstandsmaatregelen te respecteren, en extra vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.”

Heb je geen koorts, ben je niet verkouden, en heb je in de laatste 14 dagen geen ziektesymptomen gehad? Kom dan bloed doneren. De inzameling gaat door op 2 en 23 april in Feestzaal het Wilgenhof in Merksem.