Bijenhotel, bloemenstraat of taallessen: Merksemnaars mogen ideeën indienen voor wijkbudget AMK

07 januari 2020

13u38 0 Merksem Inwoner van Merksem, en heel wat ideeën om je wijk op te fleuren? District Merksem stelt een wijkbudget van 10.000 euro ter beschikking, om enkele dromen voor de wijk waar te maken. Nog tot 15 maart 2020 kan je een idee voor een project indienen.

Jaarlijks stelt het district Merksem een wijkbudget ter beschikking zodat bewoners van een wijk hun straat, buurt of wijk aangenamer kunnen maken. In het verleden kwam jaarlijks een andere wijk aan bod, vanaf 2020 kan elke Merksemnaar uit elke wijk een project indienen dat tegemoet komt aan een nood, een opportuniteit of een verlangen binnen de wijk.

Bijenhotel

Heb je een idee voor je wijk? Wat dacht je bijvoorbeeld van een ecoplantsoen, een bijenhotel, een speel- en muziekoptocht, een tentoonstelling die de wijk terug meeneemt in de tijd, een fleurige bloemenstraat, taallessen,... Zoek dan een aantal buurtbewoners, minimum vier, en steek de koppen bij elkaar. Nog tot 15 maart 2020 kan je samen met je buren een project indienen. Je voert dat project voor 15 november 2020 uit, en brengt zo de wijk dichter bij elkaar.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan de projecten verbonden: het project moet een grote draagkracht hebben in de wijk, naast een grote zichtbaarheid, een actieve betrokkenheid van de bewoners, het moet zorgen voor samenwerking en het moet bijdragen tot de positieve beeldvorming over het district.