Bibberen tijdens de Halloween Silver Run in Fort Merksem ADA

27 oktober 2019

10u24 0

Tijdens Halloween is het de gewoonte om je te verkleden in iets akeligs en van deur tot deur te gaan en snoep te vragen. Leuk, zeker en vast maar anderen verkiezen toch een iets sportievere versie van het griezelfeest. In Merksem kon je deelnemen aan de Halloween Survival Run in en rond het Fort.

Voor de gelegenheid werd het Fort aangekleed in het thema van Halloween. Of de deelnemers sneller liepen over de afstand van 3,5 of 7 kilometer door de angstgevoelens is niet duidelijk, maar feit is wel dat iedereen zich goed heeft geamuseerd.