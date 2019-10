Bewoners Nieuwdreef plaatsen bijenhotel en plannen de aanleg van geveltuinen ADA

07 oktober 2019

12u46 0 Merksem Elk jaar krijgt een Merksemse wijk een budget om zelf projecten te realiseren. In 2019 is de wijk Nieuwdreef aan de beurt. De buurtbewoners dienden een project rond groene gevels en een bijenvriendelijke omgeving in en zetten afgelopen weekend de eerste stappen in de realisatie daarvan.

Begin dit jaar kregen de bewoners van Nieuwdreef een oproepfolder in de brievenbus om een project in te dienen dat het samenleven in de wijk nog aangenamer of gemakkelijker zou maken. Een aantal bewoners in de omgeving van de Kluizeveldenstraat wilden de wijk graag een groenere uitstraling geven en bijenvriendelijker maken. Het project werd goedgekeurd en wordt gefinancierd door het district.

De bewoners willen de Merksemse bijen een duwtje in de rug geven door een bijenhotel te installeren en zo de buurt te sensibiliseren over het belang van bijen. Afgelopen weekend werd er op het Kluizenveldenplein een bijenhotel geplaatst en ingericht, en leerden geïnteresseerde bewoners tijdens een workshop wat ze zelf kunnen doen om hun tuin of terras uitnodigend te maken voor bijen.

Dit najaar steken de bewoners van de Kluizeveldenstraat en de Sleutelbloemstraat opnieuw de handen uit de mouwen. Ze helpen elkaar dan bij de aanleg van geveltuintjes. Zo wordt het straatbeeld groener en leren ze elkaar beter kennen.