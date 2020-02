Bestuurder vlucht via daken weg van politie na aanrijding Sander Bral

25 februari 2020

Op de Bredabaan in Merksem raakte maandagnacht de omheining van de busstelplaats beschadigd door een aanrijding. De politie kwam ter plaatse en trof een voertuig aan dat tegen de omheining was gereden. Een vrouw verklaarde er dat haar vriend de bestuurder was, maar de locatie van het ongeval had verlaten. Hij zou te veel gedronken hebben en geen rijbewijs bezitten.

De inspecteurs besloten nazicht te doen bij de vermoedelijke bestuurder thuis. Hij bleef echter niet op de politie wachten en vluchtte weg via het dak. Aanvankelijk zag de politie een man liggen op een aanpalend dak, maar toen ze hem aanspraken, liep hij verder over de daken en kon hij ontkomen. Het achtergelaten voertuig werd in beslag genomen.