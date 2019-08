Automobilist rijdt door rood licht voor ogen van politie Sander Bral

08 augustus 2019

17u05 0 Merksem Het verkeersondersteuningsteam van de regio Nood van de lokale politie controleerde de voorbije week op de Deurnsebaan in Merksem ter hoogte van de Glasstraat.

Daar zorgen bestuurders die ondanks een geldend verbod linksaf slaan richting Glasstraat voor gevaarlijke situaties. Ze blokkeren achterliggers, brengen fietsers in gevaar en zorgen voor frustraties bij andere weggebruikers. Door in uniform aanwezig te zijn probeert de politie preventief op te treden. Desondanks maakten tijdens drie controlemomenten van telkens één uur 53 bestuurders een overtreding. Eén bestuurder reed zelfs door het rood voor de neus van de politie. Alle overtreders kregen de rekening gepresenteerd.

Het wijkteam van het Kiel controleerde dan weer op boorddocumenten op de Vogelzanglaan en aan de Abdijstraat. Verschillende bestuurders hadden de nodige documenten niet bij zich in het voertuig, maar bleken achteraf wel in orde. Twee bestuurders reden rond zonder dat ze over een geldig rijbewijs beschikten.