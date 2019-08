Auto wijkt uit na ongeval en rijdt droogkuis binnen Patrick Lefelon

30 augustus 2019

12u43 12 Merksem Door een uitwijkmanoeuvre is een Volkswagen kort voor de middag binnengereden in een droogkuis op het kruispunt van de Laarsebaan met de Maantjessteenweg in Merksem (Antwerpen). De chauffeur moest uitwijken voor een andere wagen. Twee personen zijn lichtgewond: een voetganger en de bediende van de droogkuis.

Politiewoordvoerder Willem Migom geeft aan dat de chauffeur mogelijk bij het uitwijken op een verkeerde pedaal heeft geduwd, waardoor de auto plots vooruitschoot en de vitrine van droogkuis aan diggelen reed. De chauffeur bleef zelf ongedeerd.

Zaakvoerder Vincent Huijbrechts van de droogkuis zegt dat er eerst een ongeval is gebeurd op het kruispunt.

“Ik was zelf niet aanwezig maar ik hoor dat er eerst een ander ongeval gebeurde. De auto van het eerste ongeval staat nog met ingedeukte front op de stoep. De Volkswagen is daarvoor uitgeweken en mijn zaak binnengereden. Hij heeft de toonbank zo’n twee meter achteruit geduwd. De winkelbediende is voor verzorging naar het ziekenhuis. Gelukkig stonden er geen klanten in de zaak.

Na een eerste controle zou er geen structurele schade aan het gebouw zijn. Na het puinruimen moet alleen het uitstalraam worden hersteld.