Auto van dronken bestuurder belandt op dak Sander Bral

25 augustus 2019

14u29

Op de Ringlaan in Merksem belandde een voertuig zaterdagavond op zijn dak. Volgens getuigen raakte de bestuurder eerst een geparkeerde wagen. Door de impact ging het voertuig over de kop en kwam het op zijn dak terecht. Enkele getuigen en een MUG die toevallig passeerden, konden de eerste zorgen toedienen aan de lichtgewonde bestuurder. Een getuige vertelde aan de politie dat de vrouw aanvankelijk de plaats van het ongeval probeerde te verlaten, maar werd tegengehouden door omstaanders. Na verzorging legde de bestuurder een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd ingetrokken, het voertuig moest getakeld worden. In totaal liepen drie geparkeerde voertuigen beschadigingen op.