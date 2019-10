Auto in brand gestoken in Merksem, geen link met drugsmilieu AW ADN BSB

10 oktober 2019

07u13 14 Merksem In het Antwerpse district Merksem is er vannacht een auto in brand gestoken. Dat bevestigt de lokale politie. De zilverkleurige BMW stond geparkeerd in de Nieuwdreef en brandde vrijwel volledig uit. Er zou geen link zijn met het drugsmilieu of vorige gelijkaardige incidenten in de Antwerpse regio.

Getuigen zouden een knal hebben gehoord, maar er zijn geen aanwijzingen dat er explosieven zijn gebruikt. Wel wordt er uitgegaan van kwaad opzet. Naast de uitgebrande wagen liepen nog een tweetal geparkeerde voertuigen lichte brandschade op. Er vielen geen gewonden. De brandweer had de situatie snel onder controle.



De politie is een onderzoek gestart, maar er zou voorlopig geen link zijn met het drugsmilieu zoals bij vele andere, soortgelijke gewelddaden in het Antwerpse. Eind september werden er in Borgerhout en Hoboken, ook Antwerpse districten, nog twee wagens in brand gestoken. In Borgerhout op 20 september ging het wellicht om een familieruzie. De autobrand in Hoboken op 25 september was ook verdacht en de eigenaar is gekend bij de politie, maar hij heeft geen link met het drugsmilieu.

Begin deze zomer kon de lokale politie van zeven personen arresteren voor autobranden aan Park Spoor Noord en in Hoboken in de nacht van 5 op 6 maart. Die aanslagen situeren zich wel in de Antwerpse drugsoorlog.