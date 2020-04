Antwerpse politie valt binnen in huis waar vrouw beweert mishandeld te zijn door echtgenoot Sander Bral

04 april 2020

17u58 4 Merksem De politie is zaterdagmiddag met grote macht binnengevallen in een woning in de Van Roiestraat in Merksem. Een vrouw had er in paniek de politie gebeld omdat ze er werd mishandeld zou worden door haar echtgenoot. De politie trof de vrouw met verwondingen aan in de woning en ze werd naar het ziekenhuis gebracht. De man werd gearresteerd.

Tientallen manschappen van de lokale politie gingen zaterdagmiddag in de Merksemse Van Roiestraat op zoek naar de vrouw die in alle paniek de hulpdiensten belde omdat ze mishandeld werd door haar man. Ze zou in de woning ook opgesloten zijn geweest door haar echtgenoot. De politie viel binnen in het pand en kon de vrouw aantreffen. Ze werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar echtgenoot werd gearresteerd en was ook gewond. Hij werd naar een ander ziekenhuis gebracht. De politie voert het onderzoek naar de precieze omstandigheden.

Meer huiselijk geweld

Specialisten wereldwijd maken zich ernstige zorgen over een duidelijke stijging in intrafamiliaal geweld sinds de invoering van de quarantaineperiodes in de meeste landen. Ook in België klinkt hetzelfde signaal. “Voor mensen die samenwonen met een gewelddadige partner betekent dit dat zij mogelijk meer met geweld te maken krijgen. Dat kan fysiek geweld zijn, seksueel geweld, emotioneel psychologisch misbruik of controlerend of dominant gedragen tegenover de partner”, klinkt het.

Het is niet gezegd dat dit specifieke voorval iets te maken heeft met de maatregelen tegen corona.