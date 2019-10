Antwerp Metal Fest wint Merksemse cultuurprijs, Grinta krijgt jongerenprijs ADA

02 oktober 2019

09u31 5 Merksem Het district Merksem en de cultuurraad reiken jaarlijks de cultuurprijs uit met als doel het culturele leven in Merksem aan te moedigen, te promoten en te waarderen. In 2019 wordt voor de derde jaar op rij ook een prijs uitgereikt aan een jongerenproject. De jury koos ervoor om de cultuurprijs dit jaar toe te kennen aan Antwerp Metal Fest.

In 2013 besloten twee kleine festivals, mXm Hardcore fest en Iron Days, de handen in elkaar te slaan. Samen hebben ze met Antwerp Metal Fest Merksem op de kaart gezet in de festivalwereld. Antwerp Metal Fest biedt naast enkele grote groepen uit onder meer België, Groot-Brittannië en de VS een podium aan heel wat lokale bands.

Voor de cultuurprijs werden ook Harmonie Den Bart en de Koninklijke Fotoclub Merksem genomineerd. Al meer dan 190 jaar zorgt Harmonie Den Bart voor een muzikale noot in Merksem. Ze spelen een luchtig en gevarieerd repertoire. Begin 2019 zorgden zij voor de muzikale ondersteuning bij de theatervoorstelling ‘Ssssht, niet bang zijn!’ van Babylon. De Koninklijke Fotoclub Merksem verspreidt al meer dan 90 jaar kennis over fotografie. Elk jaar organiseren zij een tentoonstelling in Kasteel Bouckenborgh.

De jongerenprijs gaat dit jaar naar Grinta, een jongerenfestival georganiseerd door de City Pirates en Curieus. Op dit veelbelovend festival kunnen bezoekers genieten van verschillende optredens, workshops en een talentenbeurs.

Naast Grinta was ook Dondergrond genomineerd voor de jongerenprijs. Dondergrond is een open werkplaats voor kinderen en jongeren met de focus op kunst, ambacht en experiment. Kinderen en jongeren werken samen met kunstenaars aan eigenzinnige projecten.