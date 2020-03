Aldi Bredabaan Merksem volgens berichten sociale media verzegeld na massaal hamsteren: “Klopt níet”, benadrukt politie Sander Bral

13 maart 2020

12u47 16 Merksem De hamsterwoede is sinds donderdagavond gestart in ons land. Bij supermarktketen Aldi op de Bredabaan in Merksem, moesten de deuren vrijdagmiddag even gesloten worden om de rekken bij te vullen. Volgens berichten op sociale media werd de winkel gesloten op politiebevel omdat er winkelkarren vol producten gestolen werden. “Dat klopt niet”, benadrukt de politie. “Er is geen aangifte gedaan van diefstal en de winkel sloot de deuren op eigen initiatief om de rekken bij te vullen.”

Sociale media zijn in coronatijden een bron van misinformatie en paniekzaaierij. Zo circuleerde er vrijdagmiddag een bericht dat bezoekers van Aldi op de Bredabaan in Merksem met volle karren de winkel uitvluchtten zonder te betalen. De politie zou daarop de winkel verzegeld hebben.

“Zoals wel vaker kloppen de berichten die op sociale media rondgaan niet. Er is niets van aan”, benadrukt politiewoordvoerder Willem Migom. “Aldi heeft de winkel gesloten op eigen initiatief zodat het personeel rustig de tijd had om de rekken terug bij te vullen omdat er veel gekocht werd. De politie heeft de winkel dus niet verzegeld.”

“Wel werd ons gevraagd om een kijkje te komen nemen terwijl de winkel tijdelijk sloot, omdat men vreesde dat er tumult zou ontstaan. Dat was niet het geval”, benadrukt Migom. “Onze diensten konden snel terug vertrekken en de winkel is gewoon terug open. Er is voorlopig geen aangifte van diefstal gedaan, dus ook die beweringen op sociale media lijken niet te kloppen.”

Alle supermarktketens en onze overheden benadrukken dat hamsteren nergens voor nodig is.