Actie Noorderlicht tegen overlast in Merksem en Ekeren

17 juni 2019

Het politiewijkteam van de Regio Noord heeft zaterdag opnieuw een actie gehouden die gericht was tegen overlast, storend rondhanggedrag en asociaal verkeersgedrag. De actie draagt zoals steeds de naam Noorderlicht. Deze keer werd gecontroleerd in Merksem en Ekeren. In het begin van de actie werd het verkeer gecontroleerd op het kruispunt van de Bredabaan met de Borrewaterstraat. Daarna verhuisde het verkeersdispositief naar Ekeren, ter hoogte van het kerkhof.

Er werden patrouilles gedaan in de hele regio tegen gekende fenomenen. De politie identificeerde vier personen die illegaal in het land zijn. Een Nederlander kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld voor de acht joints die hij op zak had. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren omdat hij onder invloed van cannabis reed, een andere omdat hij onder invloed van alcohol de weg op ging.

Een bromfiets van klasse B werd gestopt omwille van overdreven snelheid. Het voertuig werd in beslag genomen. Een andere auto was niet geldig gekeurd. Acht keer werd een verkeersinbreuk vastgesteld voor onder andere foutief parkeren en het overschrijden van de doorlopende witte lijn. De bestuurders van twee voertuigen kregen een waarschuwing omdat het kenteken niet leesbaar was of de verlichting niet in orde was. Een passant leefde zijn opgelegde voorwaarden niet na en zag daar een proces-verbaal voor opgesteld worden.