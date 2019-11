Academie Merksem wordt eerste Kinderrechtenacademie van België AMK

20 november 2019

11u44 0 Merksem Vandaag, 20 november, is de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Het moment bij uitstek voor Plan International om het eerste label van Kinderrechtenacademie in België uit te reiken. Stedelijke Academie Merksem, een academie waar honderden kinderen, jongeren en volwassenen zich creatief kunnen uiten in muziek, woord, dans en beeld, heeft de eer vanavond die titel in ontvangst te nemen.

Vanavond overhandigt Régine Debrabandere (directeur Plan International) het eerste label van ‘Kinderrechtenacademie’ aan Stedelijke Academie Merksem. Die prijs komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Academie Merksem werkt al sinds 2012 aan vernieuwende acties die kinderen en jongeren sterker maken en een stem geven. Zo besliste de academie zich te engageren in de projectgroep ‘Kunstig Competent’ en haar leerlingen niet meer te beoordelen volgens punten maar volgens vijf ‘rollen’ zoals de performer, de vakman... “We wilden meer inzetten op een kindvriendelijk kinderrechtenklimaat. Want we geloven echt dat je via kunsteducatie kinderen de kans geeft om zich artistiek te ontwikkelen en zo ook hun zelfvertrouwen, zelfbeeld, (zelf)respect versterkt”, aldus directeur Lin Van Mierlo.

Kinderen in de jury

Er kwam ook een kunstenbad in het Merksemdok, en een kinderrechtenboot in de hal van de Academie, waar kinderen hun mening kwijt kunnen. Ook participeren kinderen voortaan in de jury in beeldende kunsten en bij de evaluatie van de toonmomenten in muziek-woord-dans, en zijn er laagdrempelige uitstappen zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Verder krijgen leerlingen met motorische en meervoudige beperkingen elke week dansles in de Academie. “Met het verzamelen en delen van levenslessen wil de Academie erop wijzen dat we ook van kinderen veel kunnen leren”, klinkt het.