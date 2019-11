9 nieuwe camera’s in Merksem AMK

26 november 2019

11u43 0 Merksem Sinds kort hangen er negen camera’s in Merksem. Ze moeten bijdragen aan een veiliger district en minder overlast.

Luc De Kock, cameramanager bij Lokale Politie Antwerpen, licht het project toe. “In Antwerpen hangen er op verschillende plaatsen al camera’s. Onlangs hebben we het netwerk uitgebreid met negen camera’s in Merksem. Dankzij camerabeelden kunnen we criminaliteit en overlast beter opvolgen. Bij een oproep voor dringende politiehulp kunnen overtreders ‘live’ worden gevolgd, zodat de politie op straat snel en gericht kan ingrijpen. Camerabeelden kunnen ook als bewijslast worden ingezet om overtreders te bestraffen. Cameratoezicht in woonwijken werkt bovendien preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.”

24 op 24

“Er zijn verschillende redenen om op een bepaalde locatie een camera te hangen. We kijken onder meer naar de criminaliteitscijfers, de aanwezigheid van bepaalde diensten, winkels of doorgangswegen en vragen vanuit de wijkwerking of de dienst stadstoezicht. De camera’s draaien 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Daar hoort ook een permanente ‘digitale patrouille’ bij. Constant monitoren agenten de beelden.”

Voor wie zich zorgen maakt over de privacy: de camera’s worden enkel op openbare, publiek toegankelijke plaatsen gericht en mogen niet zomaar in privévertrekken kijken. Bovendien mag enkel een aantal bevoegde personen de beelden bekijken volgens een vastgelegde procedure. De camera’s in Merksem hangen in de Borrewaterstraat, de Bredabaan, het Burgemeester Jozef Nolfplein, de Van Heybeeckstraat en het Victor Roosensplein. Na de heraanleg van het Duvelsplein komt daar ook een camera.