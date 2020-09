Exclusief voor abonnees 76-jarige man overleden na val in beerput: “Çois was den burgemeester van ’t stroat” Sander Bral

02 september 2020

20u29 0 Merksem De De 76-jarige Franciscus ‘Çois’ D.L. is woensdag overleden nadat hij zo goed als waarschijnlijk in een beerput viel. Zijn vrouw was niet thuis toen het ongeval gebeurde en trof hem in de late namiddag aan. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om het overlijden te onderzoeken. “Çois was erg geliefd, ‘den burgemeester van ’t stroat’, noemden we hem.”

Heel de Merksemse Van Praetlei stond woensdagavond aan de voordeur toen de hulpdiensten hun werk deden. “Of we het slachtoffer persoonlijk kennen? Uiteraard, heel de straat kent onze Çois, die woont hier al heel zijn leven”, klinkt het unaniem terneergeslagen. “Hij is enorm geliefd, bij elk straatfeest of als het speelstraat is, helpt hij graag mee opbouwen en weer opruimen en tussendoor is hij zeer aanwezig, altijd goedlachs. Hij was enorm behulpzaam, ook letterlijk, want hij had misschien al wat leeftijd maar zag er nog steeds uit als een kwieke zestiger. Dan kwam hij bij die buurvrouw een kastje repareren of vier huizen verder een hek in de tuin installeren. Hij deed het allemaal.”

“Misschien is die handigheid hem wel fataal geworden?”, vraagt een buurman zich af. “Wellicht was er iets mis met de beerput en wilde hij dat zelf oplossen. Is hij onwel geworden door de walm van die put, toen hij die opende? Is hij eerst met zijn hoofd ergens tegen gevallen voor hij erin viel? Zullen we dat ooit weten?”

