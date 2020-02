52 bestuurders betrapt met gsm achter stuur Sander Bral

13 februari 2020

15u35 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord heeft woensdag verkeerstoezicht gedaan op de Bredabaan in Merksem. Maar liefst 52 (!) bestuurders kregen in enkele uren tijd een boete omdat ze met hun mobiele telefoon aan het prutsen waren tijdens het rijden. Twee personen kregen een proces-verbaal omdat ze geen voorrang verleenden aan andere weggebruikers. Zes bestuurders negeerden het rode verkeerslicht. Uiteindelijk zullen 53 bestuurders een bekeuring ontvangen omdat ze de verkeersborden niet respecteerden of de parkeerregels niet volgden.