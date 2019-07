4e Sint-Joris meisjesgidsen zoekt oud-leiding voor 100-jarig bestaan Annelin Marien

16 juli 2019

13u35 3 Merksem De 4e Sint-Joris meisjesgidsen uit Merksem bestaan 100 jaar, en zijn daarmee de oudste meisjesgidsengroep van Vlaanderen. Voor deze feestelijke gebeurtenis plant de jeugdbeweging allerlei festiviteiten met oud-leiding, maar ze hebben nog niet iedereen teruggevonden.

“Op 4 april 2020 plannen we een grote reünie aan onze lokalen, en we willen daar zo veel mogelijk oud-leiding bij hebben”, zegt Gerlinde Van Nieuwenhove, oud-groepsleiding en nu lid van het oudercomité en het organiserend team van de festiviteiten. “Maar er staan nog een heleboel andere festiviteiten gepland: een barbecue, een optocht door Merksem, een groepsweekend enzovoort. Het zou leuk zijn als we daar zo veel mogelijk oud-leiding bij kunnen betrekken!” In 100 jaar heeft de gidsengroep natuurlijk heel wat oud-leiding. Momenteel zijn er zo’n 300 oud-leiding en oud-leden bekend, maar dat is nog lang niet iedereen die ooit in de 4e Sint-Joris heeft gezeten. “We hebben al een oproep via sociale media gelanceerd, maar de oude garde van die leiding, die ondertussen al ouder dan 70 jaar is, kunnen we via Facebook en Instagram moeilijk bereiken.”

Daarom deze vriendelijke oproep van de 4e Sint-Joris meisjesgidsen: ben je zelf oud-leiding of oud-lid, of ken je zo iemand? Contacteer hen dan op groepsleiding@4desintjoris.be of op 0486446783!