41 feestvierders bespoten met pepperspray tijdens optreden Dimitri Vegas & Like Mike in Sportpaleis mvdb

21 december 2019

13u35

Bron: VTM Nieuws 32 Merksem 41 aanwezigen van de uitverkochte Garden of Madness-rave met dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis zijn gisteravond door onbekenden bespoten met pepperspray, zo meldt VTM Nieuws.

De concertgangers hadden last van tranende ogen en kregen ter plaatse verzorging van het Rode Kruis. Een feestvierder moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.



De onbekenden die pepperspray spoten, deden dat allicht om paniek te zaaien om zo in het gedrang portefeuilles en smartphones buit te maken. De politie zet vanavond bij het tweede uitverkochte optreden extra manschappen in. De Willebroekse dj-broers staan voor het zevende jaar op rij in het Sportpaleis.