33-jarige Adi Jeng al twee weken vermist

07 februari 2020

17u24 0 Merksem De federale politie loste donderdag het opsporingsbericht naar de 33-jarige Adi Jeng. Hij verliet twee weken geleden zijn verblijfplaats in de Minister Delbekelaan in Merksem (Antwerpen). Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Adi Jeng verdween op zaterdag 25 februari uit Merksem. Hij is 1m80 lang en normaal gebouwd, hij heeft een getaande huidskleur, donkerbruine ogen, zwart haar met krullen en een lange onverzorgde baard. Hij mist één van zijn voorste tanden en heeft een tribal tatoeage op de rechter voorarm.

Adi draagt een marineblauwe winterjas met kap, een donkerkleurige broek en zwarte sportschoenen. Aan Adi zelf wordt gevraagd contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.

Wie info heeft over deze verdwijning, kan anoniem en gratis contact opnemen met de speurders via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.