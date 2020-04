23-jarige dealer verzet zich tegen arrestatie Sander Bral

29 april 2020

Het wijkondersteuningsteam Noord van de lokale politie kon zondag een drugsdealer van 23 jaar klissen. De inspecteurs waren een man van Merksem tot Antwerpen gevolgd die kennelijk op zoek was naar drugs. De politie kon de drugsverkoop zelf vaststellen waarna het team de verkoper kon identificeren. De man verzette zich tegen zijn arrestatie. Bij het fouilleren vond de politie drugs in z’n onderbroek. Er werden ook een auto, vijf mobiele telefoons, cash geld en drugs in beslag genomen. De verdachte werd bij de onderzoeksrechter geleid.