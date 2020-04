23-jarige dealer verstopt drugs in uitgeholde powerbank Sander Bral

23 april 2020

Het wijkondersteuningsteam van de regio Noord van de lokale politie merkte woensdagavond een automobilist op in Merksem die op basis van informatie van de wijkagent in aanmerking kwam voor het dealen van drugs. De bestuurder viel ook op door zijn vlotte rijstijl. De politie hield de man een tijdlang in het oog en besloot uiteindelijk in Schoten over te gaan tot een controle.

De verdachte was in het bezit van een powerbank, die tijdens een grondige controle uitgehold bleek. In de powerbank werd elf gram cocaïne aangetroffen. Bijzonder was dat de powerbank wel nog werkte. De man van 23 jaar legde bovendien een positieve drugstest af, waardoor zijn rijbewijs meteen mee in beslag werd genomen. Tot slot kreeg hij ook nog een boete voor een nutteloze verplaatsing.