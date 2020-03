19-jarige verliest controle over BMW en knalt tegen tramhalte Sander Bral

05 maart 2020

15u59 0 Merksem Een bestuurder van een BMW verloor donderdagmiddag om een nog onbekende oorzaak de controle over zijn stuur en knalde daardoor tegen een tramhokje. De negentienjarige man raakte daarbij niet gewond. Zijn wagen moest wel getakeld worden.

Het ongeval deed zich rond half drie voor in de middag op de Bredabaan in Merksem. “Het is niet duidelijk waarom de negentienjarige man de controle over het stuur verloor”, klinkt het bij de politie. “De ademtest achteraf was al zeker negatief. Hij raakte niet gewond maar er was wel wat schade.”

Het hokje aan de tramhalte werd weggemaaid en de wagen kwam tegen de afrastering van de rijbaan terecht, die ook beschadigd raakte. De auto zelf moest ook getakeld worden. De baan kon snel weer vrijgegeven worden.