18-jarige onder invloed van lachgas rijdt zich vast in parkeerplaats Sander Bral

14 maart 2020

18u38 0

Een interventiepatrouille merkte vrijdagnacht op het Victor Roosensplein een wagen op die zich zonder succes in een veel te kleine parkeerplaats probeerde te wringen. De bestuurder had hierbij een geparkeerde wagen beschadigd. De inspecteurs spraken de man achter het stuur aan die moest toegeven dat hij net nog lachgas had geconsumeerd. Toen hij merkte dat hij de geparkeerde wagen had geraakt, reed hij in paniek opnieuw achteruit, waardoor er nog meer schade werd veroorzaakt. De achttienjarige bestuurder had enkel een voorlopig rijbewijs dat meteen werd ingetrokken. Zijn vader moest ter plaatse komen om de wagen reglementair te parkeren.