14-jarige bekent bromfietsdiefstal Sander Bral

21 mei 2019

19u20 0

Een man sprak zondag in de Borrewaterstraat in Merksem een wijkteam van de politie aan omdat hij zijn eerder gestolen bromfiets had voorbij zien rijden. Samen met de betrokkene ging de politie in de omgeving zoeken naar het gestolen voertuig. Toen ze de Heirmanstraat inreden, zagen ze vanuit de tegenovergestelde richting de gestolen bromfiets naderen. De bestuurder en de persoon die achterop zat werden tegengehouden. De veertienjarige die achter het stuur zat, gaf toe dat hij de bromfiets gestolen had. Hij werd verhoord door de politie.