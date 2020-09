‘Manu’ Nascimento Borges (City Pirates) viert wederoptreden na tien maanden blessureleed met goal en kwalificatie: “Wat een heerlijk gevoel” Kevin De Munter

17 september 2020

08u56 0 Merksem Midden oktober liep ‘Manu’ Nascimento Borges een zware blessure op aan de kruisbanden en hamstrings die hem tien maanden aan de kant hield. Maar vorig weekend keerde de 22-jarige middenvelder terug in de basis bij City Pirates voor het bekerduel met Wolvertem Merchtem én scoorde hij de 2-0. Tien minuten voor tijd, met de 3-0 eindstand op het bord én de bijhorende kwalificatie op zak, kreeg hij een applausvervanging.

“Wat een heerlijk gevoel om terug te spelen én te scoren”, zegt Borges. “De wissel op zich was eerder nodig, want toegegeven: de tank was leeg. (lacht) Conditioneel ben ik nog niet top, maar ik werk hard op training en elke week gaat het beter. Dat geldt trouwens ook voor ons als ploeg. Er zijn veel nieuwe jongens, maar we raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Zaterdag was er veel beweging voor de bal en achteraan speelden we een heel secure wedstrijd. Zo werd het een overtuigende zege.”

Opvallend. Borges zelf verscheen weer op het middenveld nadat hij vorig seizoen vaak moest depanneren als rechtsachter. “We hebben nu gelukkig genoeg rechtsbacks, dus hopelijk kan ik me nu op het middenveld concentreren”, lacht hij. “Nee, als de ploeg me achteraan nodig heeft, sta ik klaar, maar centraal kom ik wel het best tot mijn recht. Een rol met verantwoordelijkheid inderdaad, maar ondanks mijn jonge leeftijd is dit is al mijn zevende jaar in het eerste elftal. Ik werd ook tot vice-kapitein benoemd dus ik ga die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Er werd mij gevraagd om de jongeren mee te begeleiden en dat ligt me wel.”

Met de terugkeer van Borges, maar ook Ernst en Somers krijgen de piraten weer meer wisselmogelijkheden met het oog op de drukke weken. “Als gevolg van de bekercampagne krijgen we volgende week midweekvoetbal voorgeschoteld. Dat er spelers terugkomen is dus geen overbodige luxe. Zwevezele, de tegenstander in de beker zaterdag, is ons onbekend. Maar het is een verre verplaatsing en dan kan je er maar beter voor proberen te zorgen dat je een feestje kan bouwen tijdens de terugrit. En we willen een potentiële, mooie affiche ook niet zomaar te grabbel gooien. Of mijn ploemaats dan een optreden krijgen van ‘Farao’ (Borges’ artiestennaam als singer-songwriter red.)? Absoluut!” (lacht)