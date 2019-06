Zwembad Ter Wallen tijdelijk gesloten Didier Verbaere

12 juni 2019

Het zwembad Ter Wallen in Merelbeke is tijdelijk gesloten nadat er schade is vastgesteld aan het gebouw door de recentste storm. Daardoor moeten er werken worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur liet het zwembad woensdagmiddag sluiten. Het personeel stelt alles in het werk om de herstellingen zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren. Pas dan zal het zwembad opnieuw geopend worden. De gemeente verontschuldigt zich voor het ongemak.