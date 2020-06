Zwembad ter Wallen in Merelbeke wordt eerste chloorarm bad in Oost-Vlaanderen: “Zwemmen wordt gezonder door daling allergische reacties” Didier Verbaere

05 juni 2020

10u04 0 Merelbeke Het zwembad Ter Wallen in Merelbeke wordt momenteel grondig gerenoveerd. Het water zal tegen de heropening in juli chloorarm zijn. “Zwembad Ter Wallen wordt daardoor het eerste zwembad met chloorarm water in Oost-Vlaanderen”, zegt schepen van Sport Egbert Lachaert (Open Vld). Er is een budget van 1,6 miljoen euro voorzien voor de totale renovatie.

Meteen na de lockdown startte het lokaal bestuur met de renovatiewerken die pas in juni waren voorzien. “De focus ligt op de gezondheid van de zwemmers. “Ook ouders met baby’s en kleine kinderen kunnen dan komen spetteren en spelen in het zwembad. Ook voor wie overgevoelig is aan chloor wordt zwemmen mogelijk. Door het lage chloorgehalte dalen immers de allergische reacties op zowel luchtwegen zoals niezen, neusloop en hoesten en op de huid. Chloor kan rode plekken, jeuk en een droge huid veroorzaken”, verduidelijkt Egbert Lachaert.

Grondige ontsmetting

Het nieuwe ontsmettingssysteem werkt op basis van drie principes: zuurstofoxidatie, koperionisatie en UV-desinfectie. “Door zuurstofoxidatie splitst het water zich op in desinfecterende deeltjes en worden kiemen onmiddellijk vernietigd. Koperionisatie maakt dat de celwand van micro-organismen doordringbaar wordt en bacteriën en virussen sneller vernietigd kunnen worden. Dankzij UV-desinfectie wordt bovendien een groot deel van de gebonden chloor vernietigd. Het is de combinatie van die drie factoren die voor de ontsmetting zorgt. Zwembadwater kan zo even grondig worden ontsmet als met chloor en bevat 75 procent minder chloor dan ‘gewoon’ zwembadwater. De nieuwe methode werd in Vlaanderen ontwikkeld, onder toezicht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid”, legt Egbert uit.

Technische renovatiewerken

Ondertussen worden ook pompen en filters vervangen en renovaties uitgevoerd aan de warmteopwekking, elektrische voorzieningen, klimaatregeling, verlichting en beveiliging. Ook de luchtkwaliteit in het gebouw wordt aangepakt met een betere circulatie. Er is ook 400.000 euro voorzien voor herstellingen aan het dak en aan de buitenkant van het gebouw.