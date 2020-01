Zware brand legt schrijnwerkerij Hogerhuis grotendeels is de as Didier Verbaere

13u19 18 Merelbeke Op Oudejaarsnacht heeft een felle brand de schrijnwerkerij Hogerhuis in de Nijverheidsweg in Merelbeke in de as gelegd. Twee loodsen, het machinepark en een bestelwagen werden verwoest. De brandweer kon de aanpalende burelen vrijwaren en was urenlang ter plaatse om na te blussen. Er vielen geen gewonden.

De brand ontstond omstreeks 1 uur dinsdagnacht. De oorzaak wordt nog door een branddeskundige van het Parket onderzocht. In het bedrijf, gespecialiseerd in boomhutten, poolhouses en houtwerk op maat, was op het moment van de brand niemand aanwezig. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak van twee loodsen. Ook een geparkeerde bestelwagen voor het bedrijf stond bij aankomst van de brandweer in lichterlaaie.

“Het ging om een felle uitslaande brand in twee loodsen van de schrijnwerkerij. De materiële schade is groot en er werd nog lang nageblust”, aldus de brandweerzone Centrum. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende burelen maar ook daar is heel wat schade door rook, roet en bluswater. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. In het bedrijf, dat werd opgericht in 2011, werken een tiental mensen.