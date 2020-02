Zoveel werken en verdienen uw politici: Filip Thienpont is louter fulltime burgemeester Didier Verbaere

14 februari 2020

13u39 1 Merelbeke Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. Voor het eerst staan daar ook de bedragen bij wat onze verkozenen verdienen voor hun werk. In Merelbeke is burgemeester Filip Thienpont (CD&V) ook daadwerkelijk enkele burgemeester met slechts drie bijkomende mandaten die hij voor een habbekrats uitvoert.

Burgemeester Filip Thienpont (CD&V) is fulltime burgemeester en verdient daarvoor tussen 10.000 en 50.000 euro bruto per jaar voor. Daarnaast zetelt hij wel in de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in Oost- en West-Vlaanderen. Maar dat zijn mandaten waar amper een beloning (1.463 euro per jaar) tegenoverstaat. Ook partijgenoot Pascal Rousseaux heeft slechts één betalende mandaat: als schepen. Collega Isabel Van De Steene is naast zelfstandig zaakvoerder en schepen ook nog lid van de raad van bestuur van de cvba Kleine Landeigendommen en zetelt in het beheerscomité van de scholengemeenschap Merelbeke Gavere.

Hun liberale collega’s in het schepencollege haspelen heel wat meer vergaderingen af. Als Volksvertegenwoordiger kan Egbert Lachaert (Open Vld) rekenen op een mooi inkomen van 125.000 euro en een wedde als OCMW-voorzitter (tussen 10.000 en 50.000 euro). Hij is ook bestuurder bij Audio en het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge waar de vergoedingen uit zitpenningen bestaan (tot 5.000 euro per jaar). En onbezoldigd lid van het directiecomité van het Autonoom Gemeente Bedrijf en voorzitter van de Zorgband Leie en Schelde.

Tim De Keukelaere is schepen en advocaat en zetelt onbezoldigd in ondermeer het AGB en de vzw Kinderharten. En op de oppositiebanken heeft ook Stefaan Van Hecke (Groen) een royaal loon als Volksvertegenwoordiger. Naast zijn zitpenningen in de gemeenteraad, heeft hij ook een mandaat in de politieraad.