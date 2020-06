Zetel vat vuur in appartementsgebouw op Hundelgemsesteenweg Cedric Matthys

25 juni 2020

12u11 0 Merelbeke Op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke is donderdagmiddag rond iets na elf brand uitgebroken op de derde verdieping van een appartementsgebouw. De bewoners merkten een brandgeur op en lichtten de brandweer in. De post Merelbeke-Melle rukte uit met meerdere wagens.

“We braken in totaal drie deuren open", laat Alisa Coessens, woordvoerder van de Brandweerzone Centrum weten. “In een appartement troffen we een brandende zetel aan. Er was niemand aanwezig in de woning. We kregen het vuur snel onder controle. Momenteel ventileren we het gebouw zodat alle rook kan wegtrekken.”