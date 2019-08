Zestig jaar gehuwd en twee viergeslachten bij familie Lemmens Didier Verbaere

19 augustus 2019

12u57 0 Merelbeke Gerard Lemmens (86) en Mariette Vekeman (84) vierden in Oosterzele hun diamanten huwelijk. Dat vierden ze samen met hun drie kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen en heel wat familie en vrienden.

En het koppel uit Bottelare had nog wat te vieren. Want met de geboorte van Alizee Daneels vorige week heeft de familie er een mooi viergeslacht bij. Mama is Jessica Lemmens (27), kleindochter van Gerard. Oma is Terry Delmulle (57) en overgrootmoeder Nicole De Smet (83). En ook in mannelijke lijn is er een viergeslacht met Gerard (86), Dirk (59), Thomas (34) en Jeff (5).