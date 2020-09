Zeldzame zwarte ooievaar vliegt terug naar de vrijheid in Scheldemeersen: “Eerste maal dat we er zo eentje kunnen loslaten in de vrije natuur”

Merelbeke/Wachtebeke

Een zeldzame zwarte ooievaar vloog woensdagnamiddag de vrijheid tegemoet in de Scheldemeersen in Merelbeke. De imposante vogel werd vorige donderdag verzwakt aangetroffen in Zelzate en kon op krachten komen in het Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke. “Het is de eerste zwarte ooievaar die we opnieuw konden loslaten in de vrije natuur”, zegt Nick De Meulemeester van het VOC Merelbeke.