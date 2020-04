Werken R4 hervatten met nieuwe fase vanaf vrijdag 3 april: “De bestaande omleidingen blijven van kracht maar ook extra hinder”.



Didier Verbaere

01 april 2020

17u29 0 Merelbeke De laatste fase van de asfaltwerken op de R4 tussen Merelbeke en Melle starten vrijdagochtend 3 april. De werfzone breidt uit, waardoor de aansluiting naar de R4-Binnenring richting Eeklo voor wie uit Gent-Zeehaven komt, bijkomend dichtgaat.

“Deze fase zal extra hinder met zich meebrengen aangezien de R4-binnenring tot 10 april niet bereikbaar is. De R4 tussen Merelbeke en Melle richting Gent-Zeehaven en Zelzate blijft ondertussen ook afgesloten. Het einde van alle werken is voorzien op 17 april. Het Agentschap Wegen en Verkeer is tevreden dat deze werken kunnen plaatsvinden op een moment dat er een pak minder verkeer op de weg is”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Bijkomende omleiding van 3 april tot 10 april

De aansluiting naar de R4-Binnenring richting Eeklo gaat vanaf nu ook dicht. Het verkeer vanuit Gent-Zeehaven naar de R4 richting Eeklo rijdt om via de E40, de E17 (afrit UZ) en de R4. Alle omleidingen die sinds het begin van de werken in voege zijn, blijven dat ook tot 17 april. Meer info en alle omleidingsplannen via www.wegenenverkeer.be/Merelbeke.