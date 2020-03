Weer of geen weer, corona of niet: Vlaming wil frietjes van de frituur op vrijdagavond Didier Verbaere

20 maart 2020

20u18 0

Aan nagenoeg alle frituren die we vrijdagavond passeerden stonden mensen geduldig buiten in de regen hun beurt af te wachten voor het traditionele pakje friet op vrijdagavond. En aan die gewoonte kan de coronacrisis voorlopig niks veranderen.

In Merelbeke zorgde Joeri Cornelis, uitbater van De Zoutkorrel, nog voor enkele noodingrepen met een droge wacht tent en verwarming. Klanten konden er tijdens het wachten zelfs naar de televisie kijken. Hij houdt het ook veilig en besteld vanachter een plastiek scherm. Maar ook aan andere frituren in de regio stonden mensen gewoon geduldig in de regen te wachten. Onze cafébezoeken of etentjes op restaurant moeten we noodgedwongen missen. Maar op vrijdagavond eet de Vlaming frietjes van de frituur.