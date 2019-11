Wagen gaat over de kop op afrit R4 Cedric Matthys

28 november 2019

11u20 0 Merelbeke Iets na negen donderdagochtend is op de afrit van de R4 in Merelbeke een wagen over de kop gegaan.

De bestuurster begon plots te slippen en raakte de controle over het stuur kwijt. Niemand raakte gewond, maar de wagen is wel klaar voor de schroothoop. Door het ongeval moest iedereen er even over één rijstrook. Intussen is er geen hinder meer.