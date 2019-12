Vrienden spelen benefietconcert ter nagedachtenis van Rudy Reunes met klassiekers uit jaren 70 Didier Verbaere

02 december 2019

10u49 0 Merelbeke De ‘Band of Friends’ organiseert op 14 december een concert in Merelbeke ter nagedachtenis van muzikant Rudy Reunes. De opbrengsten van het concert gaan integraal naar een project van De Heide vzw. De groep brengt klassiekers uit de jaren 70.

Hommage

Het concert wordt een hommage aan Rudy Reunes. Rudy was een bekende Merelbeekse trompettist en gaf jarenlang les aan de Gemeentelijke Muziekschool die werd opgericht door zijn vader. Hij was ook leraar aan de Academie in Gent (APK) waar hij ook het symfonisch orkest ‘The Symfunny’ dirigeerde. “Rudy was voor velen de rode draad, het verbindende patroon tussen ons en dat is hij in zekere zin nog steeds. Rudy kon verwondering opwekken bij zijn leerlingen en luisteraars. Verwondering ontroert, stemt tot mildheid. Verwondering is een grote motivator om meer te luisteren en meer te willen weten over muziek”, zegt Filip Verneert, mede-initiatiefnemer van het concert. Samen richtten ze ook de Merelbeekse Home Cookin’ Bigband op. Rudy overleed op 10 november 2010.

Vriendengroep

De leden van de gelegenheidsband die het Shine On-concert brengen zijn geen onbekenden in Merelbeke. Filip Verneert is een jazzgitarist met heel wat professionele activiteiten in de muziekwereld. Johan Kint is tandarts in Merelbeke en is sinds zijn jeugd met muziek bezig. Sinds een 10-tal jaren is hij de zanger van de Merelbeekse bigband, de Home Cookin’ Bigband. Luc Burgelman, ondernemer in de Gentse technologiesector, vervolledigt het trio. Ondernemer Jan De Cuyper helpt het project mee ondersteunen. En voor de vocale ondersteuning en arrangementen kan de groep rekenen op Ilse Duyck, zangeres en ‘partner in crime’ van Rudy in de Academie voor Podiumkunsten.

De opbrengst gaat naar het goede doel. “Het Symfonisch orkest ‘The Symfunny’ trad vele malen op in De Heide. Vandaar onze keuze voor deze instelling als goed doel. De Heide vzw in Merelbeke is een centrum voor personen met een beperking. Deze organisatie moet het doen met beperkte subsidies en kan maar blijven bestaan door de hulp van zoveel vrijwilligers en van privégiften .”

Meer informatie en ticketverkoop op www.shineonconcert.org.