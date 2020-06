Vosje zit hele nacht klem in zwembadfilter maar vrijwilligers van het Vogelopvangcentrum kunnen het dier redden Didier Verbaere

19 juni 2020

10u27 32 Merelbeke Een jonge vos zat een hele nacht klem in het filtersysteem van een zwembad in een tuin in Gentbrugge. Vrijwilligers van het VOC in Merelbeke konden het dier uit zijn benarde positie bevrijden en drogen. De vos stelt het goed en zal zodra hij volwassen is, opnieuw worden uitgezet in de vrije natuur.

“De vos was waarschijnlijk in het zwembad gesukkeld en probeerde via het filtersysteem weer uit het water te geraken. Daar kwam hij vast te zitten. Gelukkig vond hij met zijn poten steun op het filtersysteem. Was hij in het zwembad gebleven, dan was hij die nacht waarschijnlijk verdronken”, legt Nick De Meulemeester van het Vogelopvangcentrum in Merelbeke uit.

Later weer uitzetten

De vos werd droog gewreven en in het VOC met haardrogers volledig droog geblazen. “Het jonge dier zal nog een tijdje bij ons blijven omdat het nog niet zelfstandig genoeg is. We zullen het later lossen in de natuur en niet in de bebouwde kom”, besluit Nick.