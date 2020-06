VOC Merelbeke zit vol en stopt met opvang van huisdieren: “We kunnen de toevloed even niet meer aan” Didier Verbaere

02 juni 2020

14u22 0 Merelbeke Het Vogelopvangcentrum Merelbeke aan de Liedermeersweg kan de toevloed van dieren nog nauwelijks aan en stopt deze zomer met de opvang van huisdieren, ook exotische. Deze worden doorverwezen naar dierenasielen en specifieke opvangcentra. “We willen ons weer focussen op de opvang van wilde dieren, de essentie van ons asiel”, zegt Nick De Meulemeester van VOC Merelbeke.

“In 2019 waren 13 procent van de 6.500 gewonde dieren in nood niet wild. Deze ontsnapte of gedumpte huisdieren vragen veel werk in verzorging, opvolging en herplaatsing. Voor deze dieren is er nu geen plaats meer”, zegt Nick De Meulemeester.

Meer kans voor wilde dieren

De afgelopen maand mei werden maar liefst 1.252 vogels en 140 zoogdieren opgevangen in Merelbeke. Dat zijn er een pak meer dan de 888 vorig jaar. “Ingrijpen is nodig”, zegt Nick. “Daarom is er geen plaats meer voor ontsnapte of gedumpte huisdieren. Deze maatregel moet er voor zorgen dat wilde vogels en zoogdieren meer kans hebben op een succesvolle revalidatie.

Extra werk en dalende inkomsten

Het VOC krijgt momenteel 50 procent meer dieren binnen. Hierdoor zit niet alleen de accommodatie bomvol, maar is de drukte onhoudbaar. Meer dieren betekent, meer voederbeurten, meer hokjes proper maken en meer verzorgen. Momenteel zijn 3 op de 4 patiënten babyvogels die elke 30 minuten gevoederd worden. Daarnaast zijn er nog de administratie, en de opvolging en raadgeving met meer dan 100 telefoontjes per dag.

“Bovendien dalen onze inkomsten sinds de uitbraak van het Covid-19-virus ook drastisch. Er komen geen groepen meer op bezoek, er is geen verkoop in onze groene winkel en al onze opendeurdagen en winstgevende activiteiten zijn geannuleerd. De donatiebus bleef al maanden leeg. En op externe financiering moeten we nog steeds niet rekenen”, zegt Nick.

“Reeds 10 jaar liggen er plannen op tafel voor een uitbreiding of verhuis van het VOC, maar zonder hulp van buitenaf kan dit niet gerealiseerd worden. Nochtans wordt het wel erg dringend om de toekomstige werking te blijven garanderen. Nog even en alle reserves zijn op, wat enkel en alleen ten koste gaat van de dieren”, besluit Nick.

Extra vrijwilligers zijn nog steeds nodig en welkom, donaties kunnen via BE 48 737010678127.