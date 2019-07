VOC Merelbeke wordt overspoeld met jonge en verzwakte egels door aanhoudende droogte Didier Verbaere

16 juli 2019

19u58 3 Merelbeke Het Vogel Opvang Centrum in Merelbeke vangt momenteel massaal veel jonge egels op. Niet alleen het warme en droge weer speelt de dieren parten. Ook het verkeer, vlooien en ziekte zorgen voor heel wat verzwakte en gewonde egels in het VOC. Vandaag zitten er bijna honderd in de opvang.

“In juni worden de jonge egels geboren. Het loopt helaas niet voor allen van een leien dakje. Sommige kleine egeltjes raken hun moeder kwijt door het verkeer of omdat ze vastraken in een draad, anderen worden het slachtoffer van een horde vlooien of worden ziek en raken zo te veel verzwakt”, legt Nick De Meulemeester van het VOC uit. Samen met zijn team van vrijwilligers probeert hij er zoveel mogelijk te redden. Momenteel zitten meer dan honderd egels in het opvangcentrum voor wilde dieren.

Record aantal in opvang en twijfels bij studie

Gelukkig zijn er heel wat mensen met een waakzaam oog en het hart op de juiste plaats. Zij brengen de egeltjes naar het opvangcentrum. “Dit jaar werden al 275 egels binnengebracht in het centrum. Dat is een record. Vorig jaar stond rond deze tijd de teller op 70 minder”, zegt Nick De Meulemeester. “In 2017 vingen we nog 437 egels op en in 2018 waren dat er 558.” Hij heeft dan ook zijn twijfels bij de studie van de Gentse Universiteit en het Instituut voor Natuur en Bos. Zij maakten vandaag bekend dat het aantal egels in Vlaanderen op tien jaar zowat gehalveerd is. “Dat merk je hier toch niet. We krijgen ook veel volwassen mannetjes binnen met verwondingen aan de poten of het lichaam. Dat wijst op vechtpartijen en territoriumgedrag. Met andere woorden, er is momenteel een overpopulatie. Althans hier in de regio toch”, zegt Nick.

Een handje helpen

Om de achteruitgang van de soort tegen te gaan kunnen wij ook een handje helpen met een aantal simpele ingrepen. “Maak een egel poortje in de omheining van 15 op 15 centimeter zodat ze van tuin naar tuin kunnen lopen en zet dagelijks een schaaltje vers water in de tuin. Geef ze zeker geen melk. Ook niet aan andere zoogdieren trouwens. En een egel is ook fan van kattenbrokken of fruit. Bladeren en takken laat je na de herfst best gewoon in de tuin liggen zodat ze beschutting vinden en gebruik geen insecticiden in de tuin tegen slakken. De egels eten die wel op. Het zijn ook goeie zwemmers. Maar zorg ervoor dat je tuinvijver een schuine oever of plankje heeft zodat ze weer aan wal geraken. Egels zijn trouwens nachtdieren. Als je een egel overdag ziet dan is er meestal iets mis. Bij twijfels kan je ons altijd contacteren”, besluit Nick.