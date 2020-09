VOC Merelbeke vangt weer tamme dieren op en hoopt nog steeds op extra steun: “Elke gemeente in een straal van 30 kilometer zou ons moeten steunen”



Didier Verbaere

21 september 2020

14u25 2 Merelbeke Het Vlaams Opvang Centrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke vangt na een hete zomer opnieuw tamme dieren op. De opvang werd tijdelijk opgeschort omdat het VOC de opvang niet meer kon slikken.

Het VOC bestaat al meer dan 35 jaar en verzorgde reeds 97.000 dieren. Sinds Guy de fakkel doorgaf aan zijn zoon is gedurende de laatste 15 jaar de aanvoer van dieren in de tuin van Nick De Meulemeester exponentieel gegroeid. “Elk jaar opnieuw worden er gemiddeld 10 procent meer dieren opgevangen. Momenteel gaat dat over ongeveer 7.000 dieren per jaar die ziek, jong, gewond of verdwaald worden binnengebracht door particulieren of of overgebracht werden door het Wildlife Taxi Team”, zegt Nick.

Te druk

“In mei kregen we een stijging te verwerken van 500 dieren tegenover de 960 dieren van mei 2019. Een aanvoer van gemiddeld 15 dieren meer per dag dan het jaar voordien. Dit jaar werden al 650 meer wilde vogels en dieren gebracht dan vorig jaar op dezelfde dag van het jaar. We konden die drukte amper bolwerken en besloten om de opvang van ontsnapte, gedumpte, gewonde huisdieren van exotische of gedomesticeerde oorsprong op te schorten. Er was enkel nog plaats voor wilde vogels en dieren. Nu het wat kalmer wordt, hopen we deze tamme dieren weer een plaats te geven”, zegt Nick.

Dringend uitbreiding en steun nodig

“Al meer 10 jaar is er nood aan uitbreiding en modernisatie maar de gemeente Merelbeke slaagde er helaas nog niet in om dit te realiseren”, klinkt het bitter. “In 2010 werd een plan geschetst om het VOC naar een 1 ha groot domein te verplaatsen, maar helaas kwam daar niets van in huis. In de komende weken zal de gemeente Merelbeke mogelijke pistes tot ondersteuning en verhuis of uitbreiding nogmaals bekijken. Gelukkig subsidieert sinds kort de stad Aalst het VOC voor zijn dienstverlening bij een kleine 300 noodlijdende dieren met 8.500 euro. Ook de stad Gent die hier 2.400 patiënten per jaar of ongeveer één derde van het dierentotaal aflevert, bekijkt de mogelijkheden om een subsidie te geven per opgevangen dier en een werkingssubsidie. We hopen eigenlijk dat elk gemeentebestuur in een straal van 30 km rond Gent-centrum een samenwerkingsovereenkomst maakt voor de dienstverlening”, besluit Nick.

Je kan de vereniging steunen door een gift op het rekeningnummer van het VOC BE 48 7370106781 27, maar ook door een handje toe te steken bij de dagelijkse werking. Er zijn dringend extra middelen nodig voor meer personeel, een uitbreiding of een verhuis om het voortbestaan van het opvangcentrum te garanderen.