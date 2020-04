Vier woonzorgcentra in rand van Gent vrij van Covid-19 besmettingen maar ook drie overlijdens Didier Verbaere

08 april 2020

21u07 0 Merelbeke Momenteel zijn 4 op 5 woonzorgcentra in de zorgband Leie en Schelde gespaard van de coronapandemie maar er viel wel al één overlijden te betreuren in Destelbergen en 2 overlijdens in de assistentiewoningen van Merelbeke.

Zorgband Leie en Schelde baat vijf woonzorgcentra, verschillende lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en assistentieflats uit in Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth. In Het Lindeken in Merelbeke, Wielkine in Nazareth, Hof Ten Kouter in Laarne en het WZC in Lemberge zijn tot op vandaag geen besmettingen vastgesteld, geen residenten gehospitaliseerd en is er niemand overleden.

“In het woonzorgcentrum Kouterhof in Destelbergen testten 5 bewoners positief en werden in quarantaine gebracht. Op dezelfde afdeling zijn uit voorzorg bij de andere bewoners contactmaatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Er werden testen uitgevoerd bij andere residenten in het centrum, maar die bleken negatief. De besmetting blijft dus onder controle en werd geïsoleerd. Als gevolg van de besmetting valt daar wel 1 overlijden van een resident te betreuren. Ook testten 8 personeelsleden positief op COVID-19. Die verblijven thuis in quarantaine.”

Het revalidatieziekenhuis te Lemberge werd als eerste getroffen door COVID-19. Daar verblijven 8 patiënten op een afgesloten cohortafdeling. Ook hier werden 5 medewerkers positief getest. En in de assistentiewoningen Molenhoek in Merelbeke werden 6 bewoners positief getest, waarvan 2 intussen overleden zijn. De inwoners mogen hun flat niet meer verlaten en de bewoners worden bijgestaan door medewerkers en thuisverplegers.

